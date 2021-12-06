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София Ротару пожаловалась Ларисе Долиной на здоровье

Шоу-бизнес
София Ротару пожаловалась Ларисе Долиной на здоровье
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 6 декабря. Популярная певица Лариса Долина сняла долгожданную встречу с коллегой Софией Ротару, с которой очень редко видится. В разговоре со звездой украинская дива проболталась, рассказав о плохом состоянии.

Лариса Долина поймала старую подругу за кулисами во время подготовки шоу «Песня года». Встречу двух именитых артисток засняла помощница королевы джаза. Долина стала расспрашивать звезду о жизни, в ответ получила тревожные слова, пишет Teleprogramma.pro.

«Тяжело очень», — несколько раз повторила 74-летняя знаменитость.

Однако артистка резко сменила тон, увидев в руках помощницы коллеги камеру. Долина моментально прервала повисшую паузу и честно сказала, что редко видится с Ротару. По ее словам, встречи происходят раз в год. И это безобразие, убеждена королева джаза.

В последнее время ходили слухи о плохом самочувствии Софии Ротару. Артистка с трудом держала микрофон во время выступления. Некоторые предположили, что звезда страдает от болезни Паркинсона. Однако концертный директор опроверг эти слухи.

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здоровье долина ротару
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