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Московская биржа провела первую утреннюю сессию торгов акциями

Экономика
Московская биржа провела первую утреннюю сессию торгов акциями
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 6 декабря. Время торгов акциями на Московской бирже расширилось с 6 декабря. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Теперь рынок акций открывается в 06:50 по московскому времени. До этого торги проводились с 09:50 до 23:50. После запуска утренней сессии торги будут длится 17 часов. С расширением времени торгов клиенты из восточных регионов России и стран Азии получили возможность торговать акциями в более удобное для них время. Участники рынка также смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.

Помимо этого, на валютном рынке запускается аукцион открытия, который будет проводится с 06:50 до 07:00 по всем спот-инструментам. Нововведение принято для повышения эффективности ценообразования на валютном рынке и должно помочь формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного изменения рыночных котировок.

Индекс Мосбиржи в ходе первых утренних торгов на рынке акций увеличился на 0,5%. Факторами, способствующими росту, стали положительная динамика рынка нефти и фондовых индексов в США.

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