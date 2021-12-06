Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года

Москва, 6 декабря. Основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож согласился не продавать акции компании класса В до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Как уточнили в компании, блокировка акций класса В — это продление соглашения, которое Волож и его семейный траст заключили в декабре 2019 года. В настоящее время семья Воложа владеет примерно 30,8 млн акций «Яндекса» класса В. Осенью 2019 года Волож и «Яндекс» заключили соглашение, согласно которому предприниматель создал семейный траст, куда в случае смерти владельца этих акций могут быть переданы активы категории В без возможности конвертации в класс А на протяжении двух лет.

Акции «Яндекса» делятся на два класса — А и В. Первые обладают одним голосом на бумагу и могут быть проданы всем желающим. Голоса класса В составляют десятую часть от общего объема активов и не могут продаваться без предварительной конвертации в класс А.

Бизнесмен Олег Тиньков ранее объяснил, почему сделка с «Яндексом» о покупке банка «Тинькофф» не состоялась. По его словам, IT-компания в прошлом году могла купить финансовую организацию за треть от ее текущей стоимости.