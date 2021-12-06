Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 12:44
12:43
Шоу-бизнес
Экс-девушка Дани Милохина высмеяла фигуристку Евгению Медведеву
12:35
Происшествия
Уголовное дело возбудили после экстренной посадки обледеневшего самолета в Иркутске
12:34
Экономика
Объем ФНБ сократился в ноябре на 58,7 млрд рублей
12:34
Шоу-бизнес
Блогер Манукян рассказал, как Марк Рудинштейн жестко ответил продюсеру на записи телешоу
12:32
Экономика
Объем купленной ЦБ на внутреннем рынке валюты составил 25,9 млрд рублей
12:31
Общество
Маша Распутина рассказала, как Градский поразил ее при первой встрече
12:30
Общество
Три афганских студента приехали в Россию для учебы в вузах Минобороны
12:30
Весь мир
Кувейт запретил судам с израильскими товарами заходить в свои территориальные воды
12:29
Общество
Полиция помогла замерзающему в сломанной машине жителю Иркутска
12:28
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Озерки» в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 11:11
Экономика
Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
wikipedia.org  /  c_nel22 / CC BY 2.0

Москва, 6 декабря. Основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож согласился не продавать акции компании класса В до конца 2023 года. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Как уточнили в компании, блокировка акций класса В — это продление соглашения, которое Волож и его семейный траст заключили в декабре 2019 года. В настоящее время семья Воложа владеет примерно 30,8 млн акций «Яндекса» класса В. Осенью 2019 года Волож и «Яндекс» заключили соглашение, согласно которому предприниматель создал семейный траст, куда в случае смерти владельца этих акций могут быть переданы активы категории В без возможности конвертации в класс А на протяжении двух лет.

Акции «Яндекса» делятся на два класса — А и В. Первые обладают одним голосом на бумагу и могут быть проданы всем желающим. Голоса класса В составляют десятую часть от общего объема активов и не могут продаваться без предварительной конвертации в класс А.

Бизнесмен Олег Тиньков ранее объяснил, почему сделка с «Яндексом» о покупке банка «Тинькофф» не состоялась. По его словам, IT-компания в прошлом году могла купить финансовую организацию за треть от ее текущей стоимости.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
яндекс компании волож
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать