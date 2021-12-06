Бывший депутат Рады Олейник насторожился из-за короткого разговора Лаврова и Блинкена

Киев, 6 декабря. Перепалка между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном является плохим сигналом для всего мира. Об этом заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники ранее сообщило, что дипломаты повздорили во время переговоров в Стокгольме. Причиной спора стала ситуация на Украине и события, которые произошли в Киеве в 2014 году.

Бывший депутат Рады Олейник обратил внимание, что события тех времен являются внутренним делом Украины. Однако американские политики не оставляют ситуацию без внимания.

«А что там делали ныне здравствующие политики, как Виктория Нуланд, которая ходила и раздавала печенье? Как Джон Маккейн, который призывал прямо на трибуне Майдана к неповиновению, к созданию альтернативных органов власти? То, что это был переворот, тут даже к бабке не ходи. Это только Блинкен не признает. А все остальные видели участников этого переворота, их вмешательство», — возмутился бывший депутат.

Prt Scr youtube.com / Euronews по-русски

Спор в разговоре между Лавровым и Блинкеном не вызывает беспокойство, добавил Олейник. Однако экс-депутата Рады насторожил тот факт, что беседа была короткой, пишет iReactor.

«Тревогу у меня вызывает то, что разговор был 40 минут. Это ничто. Это не разговор, это перепалка. И это не к добру. Хотелось бы, чтобы обсуждали побольше и результативней. К сожалению, это плохой сигнал для мира в целом», — сказал политик.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления о планах Москвы «напасть» на Украину. По словам дипломата, российская сторона не собирается ни на кого нападать.

Национальная служба новостей информировала, что США навязали Евросоюзу мысль о якобы вторжении России на Украину. Это произошло после того, как Вашингтон предоставил «секретные данные».