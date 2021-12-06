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Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского

Общество
Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 6 декабря. Правообладатель франшизы The Voice («Гoлос»), голландская компания Talpa решит судьбу российской версии вокального проекта после смерти судьи Александра Градского.

Последний выпуск шоу, в котором снялся народный артист России, выйдет 10 декабря. Затем начнутся прямые эфиры, но пока неизвестно, кто займет его кресло. До этого Talpa не сталкивалась со смертью наставников в период выхода шоу.

«Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель», — пояснил источник изданию «СтарХит».

Композитор и певец Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта мозга. Его похоронили на столичном Ваганьковском кладбище, где покоятся многие известные артисты, пишет «Культуромания».

Смерть Градского стала большой неожиданностью для коллег и молодой супруги Марины Коташенко, родившей ему двух сыновей. В свое время исполнитель хита «Как молоды мы были» не раз говорил, что «человек внезапно смертен».

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голос шоу градский
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