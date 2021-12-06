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Бригадный генерал ЛНА: Турция согласилась вывести наемников и войска из Ливии

Весь мир
Бригадный генерал ЛНА: Турция согласилась вывести наемников и войска из Ливии
twitter.com  /  @smmlibya

Тобрук, 6 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа, генерал-майор Халид аль-Махджуб рассказал, что Турция согласилась вывести наемников и военный контингент из североафриканского государства.

По его словам, Анкара подтвердила заинтересованность в стабильности государства и готова отозвать бойцов.

«Двухдневные заседания Совместного военного комитета "5+5" в Турции привели к тому, что республика согласилась эвакуировать наемников и прекратить свое присутствие в Ливии в связи с выходом оставшихся боевиков», — говорится в заявлении Аль-Махджуба.

Генерал-майор уточнил, что встреча с правительством республики привела к очень позитивным и обнадеживающим результатам, соответствующим нынешнему этапу всеобъемлющего плана действий по выводу наемников и иностранных войск.

Халид Махджуб добавил, что решение правительства республики вернуть солдат на родину является положительным шагом на пути к безопасности в североафриканском государстве, учитывая, что долгое время Анкара отказывалась признавать себя иностранной державой.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в середине ноября заявил, что его страна не входит в перечень тех, кто обязан вывести наемников и войска. Однако в итоговом протоколе Второй конференции по Ливии четко обозначены пункты, согласно которым все зарубежные военнослужащие обязаны покинуть государство до начала выборов, запланированных на 24 декабря.

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