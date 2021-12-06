Сотрудники Челябинского зоопарка скорбят в связи с кончиной льва-долгожителя

Челябинск, 6 декабря. В Челябинском зоопарке с прискорбием сообщили о смерти льва Ричарда.

Как заявили в пресс-службе зоопарка, весь коллектив скорбит в связи с кончиной на 21-м году жизни льва Ричарда. Поясняется, что без него Челябинский зоопарк уже не будет прежним, сообщает «Челябинск сегодня».

По словам сотрудников учреждения, без любви и заботы, которыми Ричард был окружен в зоопарке, у него не было бы шансов прожить такую долгую счастливую жизнь.

Ранее ФАН сообщал, что в астраханском зоопарке, расположенном в Камызякском районе, на свет появились маленькие дикобразы. Сотрудникам зоопарка посчастливилось увидеть маму с малышами днем, это большая удача, так как дикобразы ведут ночной образ жизни.