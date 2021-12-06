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Science Alert: мозг человека остается активным даже во время сна

Наука
Science Alert: мозг человека остается активным даже во время сна
pixabay.com  /  geralt

Москва, 6 декабря. Ученые провели ряд исследований и установили, почему мозг потребляет энергию даже во сне. На работу мозга в среднем уходит около 20% энергии, даже в состоянии покоя.

Специалисты задались целью выяснить, для чего мозгу во сне нужна энергия. Выяснилось, что передача сигналов между нейронами осуществляется через синапсы — место соединения. У нейронов есть мешочки, в них расположены нейромедиаторы.

При поступлении сигнала действия из пузырей освобождаются молекулы нейромедиаторов, которые попадают в другой нейрон через синапсис. Этот процесс требует больших затрат энергии, особенно во время активности. Оказалось, что даже в спокойном состоянии мешочки нейронов продолжают выпускать протоны, именно поэтому мозг потребляет энергию во сне. Исследование опубликовано в издании Science Alert.

Количество употребляемой рыбы оказывает влияние на здоровье сосудов головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Бордо во Франции. Употребление рыбных блюд в больших количествах предотвращает повреждения мыслительного органа.

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мозг энергия нейроны
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