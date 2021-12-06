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Минсельхоз направит 5 млрд рублей на поддержку картофелеводства

Экономика
Минсельхоз направит 5 млрд рублей на поддержку картофелеводства
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Производители картофеля получат в 2022 году 5 млрд рублей в рамках государственной поддержки. Об этом сообщили РБК в Минсельхозе РФ.

Как отметили в ведомстве, сейчас чиновники разрабатывают федеральный проект, предусматривающий ряд мероприятий, направленных на рост производства и организацию инфраструктуры хранения и реализации корнеплодов. Финансовая поддержка выделяется государством на ускорение развития овощеводческой отрасли, объяснили в министерстве.

Минсельхоз рассчитывает, что в следующем году площади посадки картофеля увеличатся на 20 тысяч гектаров. Предполагается, что рост производства картофеля и овощей в организованном секторе вырастет в следующие годы на 15%.

Российские аграрии ранее сообщили о возможном дефиците картофеля на российском рынке продовольствия в 2022 году. Они объяснили, что к нехватке продукта приведут увеличение мощностей по переработке корнеплодов, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности.

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Все новости / Экономика / Минсельхоз направит 5 млрд рублей на поддержку картофелеводства
картофель господдержка минсельхоз рф продовольствие
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