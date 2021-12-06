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СМИ: США объявят бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

Весь мир
СМИ: США объявят бойкот зимней Олимпиаде в Пекине
twitter.com  /  Beijing 2022

Вашингтон, 6 декабря. В США планируют объявить бойкот зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным нескольких источников телеканала, речь идет о дипломатическом бойкоте: это означает что на состязания не приедут официальные лица. Американские спортсмены смогут принять участие.

Ранее к бойкоту соревнований призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она объяснила это протестом против нарушения прав человека в Китае, в частности, геноцида уйгуров. С таким же предложением выступили политики Канады и Норвегии. Президент Джо Байден в ответ на вопрос журналистов сказал, что администрация «рассматривает» такую возможность.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники ведут «активные переговоры» о том, как подготовиться к предстоящей зимней Олимпиаде в Китае.

«Мы говорим с союзниками, партнерами, странами по всему миру о том, что они думают об играх и участии в них. Ведутся активные переговоры. Мы приближаемся к играм, но позвольте мне закончить на этом», — сказал он.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, во время правления президента Джимми Картера (1977–1981 гг.).

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сша байден олимпиада
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