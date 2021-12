СМИ: США объявят бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

Вашингтон, 6 декабря. В США планируют объявить бойкот зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

The Biden administration is expected to announce that no US government officials will attend the 2022 Beijing Olympics, implementing a diplomatic boycott https://t.co/khBxLpRZxP