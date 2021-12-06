Курс доллара может опуститься ниже 66 рублей в 2022 году

Москва, 6 декабря. Эксперты ожидают укрепление рубля в следующем году. Одними из ключевых факторов станут политика ЦБ РФ и динамика инфляции, заявил РБК ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его прогнозу, в грядущем году курс российской валюты способен укрепиться до 66 единиц за доллар. В случае совпадения сразу ряда негативных факторов, включая геополитические события и коронавирус, рубль может ослабнуть до 80 единиц за доллар. Однако вероятность такого сценария в 2022 году можно считать достаточно низкой, указал специалист.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов ожидает курс рубля в конце 2022 года в размере 70 руб. за доллар. При этом более крепкие уровни вполне достижимы, особенно если цены на газ останутся на высоких отметках.

На предстоящей неделе рубль будет находиться в диапазоне 73-75 единиц к доллару и 82-84 единицы к евро с тенденцией на укрепление. Такой прогноз дал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.