Аналитик Федяков: «Россиянам не стоит ждать больших новогодних распродаж и скидок»

Россияне привыкли к традиционным новогодним распродажам, однако в преддверии 2022 года ждать больших скидок не стоит. Об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Запасаться подарками, новогодними аксессуарами, необходимыми вещами и продуктами длительного хранения надо было заранее. Как объяснил Федяков, к концу года ожидается традиционное подорожание товаров, а вот с большими скидками из-за выросшей инфляции «может возникнуть напряженка».
«Если цель — сэкономить на тех же подарках, то надо было закупаться заранее, чтобы выбрать максимально комфортный канал товаров с лучшими ценами. Если вы хотите воспользоваться услугами трансграничных поставок, такими как Alibaba или AliExpress, то сейчас, можно сказать, уже поздно. Срок доставки — обычно около месяца, в предновогоднее время этот срок, как правило, еще и удлиняется. Плюс в течение всего года наблюдались проблемы с логистикой и таможней. Поэтому такой способ экономии может оказаться неэффективным, ведь очень высок риск получить свой заказ уже после Нового года, когда подарок будет не таким актуальным», — предупредил Федяков.
Если говорить об экономии в целом, то эксперт рекомендовал не торопиться с покупками. Перед приобретением того или иного товара нужно подумать, нужен ли он вам, ведь «благодаря» мастерству маркетологов потребитель зачастую покупает вещи, которыми потом не пользуется.
Новогодний стол также подорожает, уверен Федяков. Причем рассчитывать на какие-то суперскидки от ритейлеров здесь тоже не стоит.
«К концу года рискуют в очередной раз подорожать продукты питания и товары новогоднего ассортимента. Это происходит всегда. Но дело в том, что цены уже прилично подросли — инфляция уже сейчас на уровне 10% и выше, поставщики и ритейлеры уже сами опасаются дальнейшего роста цен, ведь это может привести к снижению покупательской активности. Все понимают, что доходы населения не поспевают за ростом цен. Поэтому, скорее всего, ритейлеры попытаются компенсировать рост цен отсутствием «глубоких» скидок и распродаж», — объяснил аналитик.
По его словам, надо было запасаться подарками, новогодними аксессуарами и необходимыми вещами в «черную пятницу» или «киберпонедельник». Если речь идет о долгосрочных покупках, отметил эксперт, то в январе интересующий вас товар можно будет приобрести дешевле — на рынок с большими скидками выставляются старые коллекции. Правда, это будет не самый ликвидный товар, предупредил Федяков.
В целом, если говорить о росте цен, то нынешний год стал рекордным. Как заявил Федяков, индекс мировых продовольственных цен за 12 месяцев вырос на 27%. Такого не наблюдалось с 1970-х годов.