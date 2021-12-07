Аналитик Федяков: «Россиянам не стоит ждать больших новогодних распродаж и скидок»



Россияне привыкли к традиционным новогодним распродажам, однако в преддверии 2022 года ждать больших скидок не стоит. Об этом в беседе с ФАН рассказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Запасаться подарками, новогодними аксессуарами, необходимыми вещами и продуктами длительного хранения надо было заранее. Как объяснил Федяков, к концу года ожидается традиционное подорожание товаров, а вот с большими скидками из-за выросшей инфляции «может возникнуть напряженка».

«Если цель — сэкономить на тех же подарках, то надо было закупаться заранее, чтобы выбрать максимально комфортный канал товаров с лучшими ценами. Если вы хотите воспользоваться услугами трансграничных поставок, такими как Alibaba или AliExpress, то сейчас, можно сказать, уже поздно. Срок доставки — обычно около месяца, в предновогоднее время этот срок, как правило, еще и удлиняется. Плюс в течение всего года наблюдались проблемы с логистикой и таможней. Поэтому такой способ экономии может оказаться неэффективным, ведь очень высок риск получить свой заказ уже после Нового года, когда подарок будет не таким актуальным», — предупредил Федяков.

Если говорить об экономии в целом, то эксперт рекомендовал не торопиться с покупками. Перед приобретением того или иного товара нужно подумать, нужен ли он вам, ведь «благодаря» мастерству маркетологов потребитель зачастую покупает вещи, которыми потом не пользуется.

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Новогодний стол также подорожает, уверен Федяков. Причем рассчитывать на какие-то суперскидки от ритейлеров здесь тоже не стоит.

«К концу года рискуют в очередной раз подорожать продукты питания и товары новогоднего ассортимента. Это происходит всегда. Но дело в том, что цены уже прилично подросли — инфляция уже сейчас на уровне 10% и выше, поставщики и ритейлеры уже сами опасаются дальнейшего роста цен, ведь это может привести к снижению покупательской активности. Все понимают, что доходы населения не поспевают за ростом цен. Поэтому, скорее всего, ритейлеры попытаются компенсировать рост цен отсутствием «глубоких» скидок и распродаж», — объяснил аналитик.

По его словам, надо было запасаться подарками, новогодними аксессуарами и необходимыми вещами в «черную пятницу» или «киберпонедельник». Если речь идет о долгосрочных покупках, отметил эксперт, то в январе интересующий вас товар можно будет приобрести дешевле — на рынок с большими скидками выставляются старые коллекции. Правда, это будет не самый ликвидный товар, предупредил Федяков.

В целом, если говорить о росте цен, то нынешний год стал рекордным. Как заявил Федяков, индекс мировых продовольственных цен за 12 месяцев вырос на 27%. Такого не наблюдалось с 1970-х годов.