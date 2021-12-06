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«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
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«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе

Общество
«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Федеральное агентство новостей  / 

Автолюбители Санкт-Петербурга уже перестали надеяться, что снег в городе будет расчищен, поэтому ищут альтернативы, чтобы хоть как-то передвигаться на машине. Виной всему — бездействие коммунальных служб города. Огромные снежные кучи, которые образовались еще неделю назад, до сих пор не дают ни пройти, ни проехать петербуржцам.

Карта города в приложении «Яндекс» утром и вечером горит красным цветом. Сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге утром наблюдались семибалльные пробки практически в каждом районе.

Некоторые автомобилисты уже не удивляются снежному коллапсу в городе, ведь это не первый год, когда зима приходит «неожиданно».

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
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«Припарковаться нельзя даже в спальных районах, зато теперь пробки 24 часа везде — и на дорогах, и в метро, и давиловки в наземном транспорте, мрак, не всегда можно ехать на общественном. Но эти проблемы никого не волнуют.

Центр ужасен. Такой грязищи и такого количества грязного снега вообще не припомню. Жуткие пробки, ничего никто не убирает. Тусклое освещение, грязные фасады. Санкт-Петербург!» — пишут пользователи.

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Pr Scr vk.com /

Первый серьезный снегопад показал, что снегоуборочная техника не только не справляется, но и мешает движению на дорогах, сваливая сугробы на проезжую часть и перегораживая движение. Парализован не только центр Северной столицы, но и окраины.

«В сентябре хвалились снегоуборочной техникой и 100% готовностью к зиме. Пришла зима, слегка выпал снег. Коммунальщики в шоке. Петербург встал в пробках», — недоумевают в Сети.

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Pr Scr vk.com /

Городские Telegram-каналы с самого утра 6 декабря публикуют материалы с видеорегистраторов, на которых видно, что до сих пор коммунальные службы не смогли обеспечить порядок на дорогах, из-за чего водители не справляются с управлением.

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Неужели во всем Питере нет песка, чтоб под колеса бросить?

Снег шел с вечера! Все знали, что он будет идти, не прекращая, несколько дней! Где была техника? Очевидно же, что погодные условия требовали предотвращения коллапса, которого можно было избежать, своевременно начав работы. А не ждать до 10 утра. Что за правительство?» — пишут автолюбители.

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Судя по сообщениям горожан, ситуация утром в понедельник повторяет то, что люди вынужденно пережили 30 ноября. Смольный, в свою очередь, рассказывает, как поспособствовать своевременной уборке и куда сообщать о нарушениях.

«Очень интересная позиция Смольного — советовать, куда жаловаться, если город плохо чистят от снега. А не его ли это задача?» — написал житель Петербурга.

«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Pr Scr vk.com /

Ситуация на дорогах по-прежнему оставляет желать лучшего. Пробки все так же образуются с молниеносной скоростью, а пешеходы вынуждены опаздывать на работу из-за заснеженных улиц.

Ранее в Сети была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега. На момент написания новости документ подписало более тысячи человек. 

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петербург смольный автолюбители
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