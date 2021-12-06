Страны ЕС готовятся к наступлению холодов с рекордно низкими запасами газа

Брюссель, 6 декабря. Несмотря на снижение газовых цен, аналитики прогнозируют дальнейшее ужесточение дефицита на европейском энергорынке. По данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в подземных хранилищах ЕС сократился на 23,4%. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре спотовая цена на газ установила очередной рекорд на фоне дефицита голубого топлива в хранилищах. В ноябре ажиотаж слегка поутих и цены стабилизировались. «Газпром» приступил к закачке топлива в европейские ПХГ. По мнению экспертов, в этом году Европа абсолютно не готова к зиме. Резкий скачок цен на электричество и газ неизбежен.

По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, грядет такой энергетический кризис, какого не было с 1973 года.

«Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале», — заявил Якобсен.

Аналитики Bloomberg считают, что дефицит топлива в регионе будет усиливаться. Европейские правительства начнут ограничивать продажу природного газа и электроэнергии в другие регионы.

Россия намерена увеличивать прокачку для стабилизации европейского рынка. Но какое количество газа РФ отправит в декабре — пока неясно. Запуск «Северного потока — 2» разрешил бы энергетический кризис. Но в Германии, по всей видимости, считают, что Европе не так уж и нужен газ зимой.

Ранее о грядущем энергетическом кризисе в Европе говорил член Европейского парламента Михай Тудосе.