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Страны ЕС готовятся к наступлению холодов с рекордно низкими запасами газа

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 10:27
Экономика
Страны ЕС готовятся к наступлению холодов с рекордно низкими запасами газа
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 6 декабря. Несмотря на снижение газовых цен, аналитики прогнозируют дальнейшее ужесточение дефицита на европейском энергорынке. По данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в подземных хранилищах ЕС сократился на 23,4%. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре спотовая цена на газ установила очередной рекорд на фоне дефицита голубого топлива в хранилищах. В ноябре ажиотаж слегка поутих и цены стабилизировались. «Газпром» приступил к закачке топлива в европейские ПХГ. По мнению экспертов, в этом году Европа абсолютно не готова к зиме. Резкий скачок цен на электричество и газ неизбежен.

По прогнозу главного инвестиционного директора Saxo Bank Стина Якобсена, грядет такой энергетический кризис, какого не было с 1973 года.

«Я не удивлюсь котировкам больше 100 долларов за баррель уже в первом квартале», — заявил Якобсен.

Аналитики Bloomberg считают, что дефицит топлива в регионе будет усиливаться. Европейские правительства начнут ограничивать продажу природного газа и электроэнергии в другие регионы.

Россия намерена увеличивать прокачку для стабилизации европейского рынка. Но какое количество газа РФ отправит в декабре — пока неясно. Запуск «Северного потока — 2» разрешил бы энергетический кризис. Но в Германии, по всей видимости, считают, что Европе не так уж и нужен газ зимой.

Ранее о грядущем энергетическом кризисе в Европе говорил член Европейского парламента Михай Тудосе.

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энергетический кризис дефицит газа цены на газ в ЕС
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