Спецназ ВС РФ получил новые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Москва, 6 декабря. Подразделения спецназа Вооруженных сил России получили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Машина является самой современной модификацией военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Новинка предназначена для огневой поддержки сил специального назначения, передает РИА Новости.

«Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — сообщил источник.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал уникальность российских разработок в сфере вооружения. Так, по словам главы государства, недавние испытания лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвуковой ракетной системы «Авангард» подтвердили высокую эффективность этого оружия. Многие эксперты уверены, что боевой лазер «Пересвет» сможет выводить из строя спутники противника и станет одним из эшелонов противокосмической обороны России, передает ytro.news.