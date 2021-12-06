Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 11:17
11:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
11:13
Происшествия
Прокуратура пресекла нарушения при сдаче в аренду федерального имущества в Петербурге
11:13
Весь мир
Суд Сабхи обязал избирком Ливии вернуть Каддафи-младшего в президентскую гонку
11:11
Экономика
Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
11:08
Политика
Бывший депутат Рады Олейник насторожился из-за короткого разговора Лаврова и Блинкена
11:08
Общество
Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского
11:08
Происшествия
Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
11:01
Происшествия
Ребенок засыпал снегом Вечный огонь на глазах отца в Красном Селе
11:00
Общество
Известный журналист-знаток столичных ресторанов Быков скончался в Москве
11:00
Общество
«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спецназ ВС РФ получил новые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Армия
Спецназ ВС РФ получил новые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
russianhelicopters.aero  /  АО «Вертолеты России»

Москва, 6 декабря. Подразделения спецназа Вооруженных сил России получили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Машина является самой современной модификацией военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Новинка предназначена для огневой поддержки сил специального назначения, передает РИА Новости.

«Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — сообщил источник.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал уникальность российских разработок в сфере вооружения. Так, по словам главы государства, недавние испытания лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвуковой ракетной системы «Авангард» подтвердили высокую эффективность этого оружия. Многие эксперты уверены, что боевой лазер «Пересвет» сможет выводить из строя спутники противника и станет одним из эшелонов противокосмической обороны России, передает ytro.news.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Спецназ ВС РФ получил новые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
россия вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать