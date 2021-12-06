Ситуация в Ливане: как страна переживает кризис и санкции

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей Аббас Джума побывал в столице Ливана, где продолжается затяжной политический и экономический кризис.

Каким только мне не приходилось видеть Бейрут: благополучным и охваченным митингами, поначалу больше смахивавшими на карнавал, чем на протест. Наконец, разоренным и парализованным крупнейшим за всю историю страны взрывом, уничтожившим столичный порт, а вместе с ним и экономику Ливана. К тому же ситуацию многократно усугубил коронавирус.

И вот я снова здесь. Как будто приехал навестить тяжело больного друга детства. Бейрут встречает темными и пустыми улицами. Никогда не видел этот город таким в субботу, да еще и в преддверии Нового года. Такое впечатление, что даже в Сирии после долгих лет войны атмосфера менее депрессивная.

В отеле предупредили — электричество по расписанию: с 9 до 11 утра, потом включат в обед на один час, а затем с 16 до 2 ночи.

«2021 год пережили. Переживем ли 2022-й — большой вопрос», — написал мне недавно мой ливанский коллега Юсеф, который сам давно живет в Канаде.

Федеральное агентство новостей /

Понять его пессимизм можно. Вот лишь некоторые цифры, которые лучше любых слов могут рассказать о том, что происходит с ливанской экономикой.

Итак, пока официальный обменный курс Центробанка остается на отметке 1510 лир за доллар, на черном рынке за банкноту с портретом первого президента США Джорджа Вашингтона дают больше 20 тысяч лир.

По оценкам местных экономистов, более половины населения страны живет за чертой бедности. Цены на продовольствие с 2019 года выросли в несколько раз. Безработица на конец прошлого года составила 39,5% и с тех пор она только растет. А вот валютные резервы Центробанка наоборот — продолжают истощаться.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Ссора с Саудовской Аравией

На днях министр информации Ливана Джордж Кордахи подал в отставку. Это произошло после скандала, возникшего когда политик в интервью телеканалу Al Jazeera высказался по поводу войны в Йемене. По его словам, повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» обороняются от агрессивных действий Эр-Рияда и его союзников по арабской коалиции.

Разумеется, заявление ливанского министра спровоцировало негодование. Послы Ливана были высланы обратно домой из Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна. И это несмотря на то, что интервью Кордахи вышло до того, как тот занял должность главы информационного ведомства.

К тому же премьер-министр Наджиб Микати дал понять, что не имеет отношения к высказываниям своего подчиненного и не поддерживает их.

facebook.com / GeorgeKordahiOfficial

Министр экономики Амин Салям и вовсе заявил, что для примирения с аравийскими монархиями Кордахи необходимо покинуть свой пост. Однако тот не пожелал подавать в отставку, равно как и отказываться от своих слов.

В итоге саудовскому королевству все-таки удалось надавить на ливанцев через Париж. Отставка главы Мининформа совпала с визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Эр-Рияд.

«Интересы моей страны и семьи выше моих личных интересов, а интересы ливанцев выше моей министерской должности», — сказал Кордахи.

При этом он добавил, что влияние Парижа сыграло свою роль в его увольнении.

«Я понимаю, что французы хотят, чтобы я ушел в отставку до визита Макрона в Саудовскую Аравию, чтобы помочь начать диалог с саудовскими официальными лицами о Ливане», — высказался политик после отставки.

К слову, договориться с саудовцами о снятии санкций с Ливана Макрону, по всей видимости, пока не удалось.

Но не все так просто

Понятно, что слова ливанского министра — человека хоть и высокопоставленного, но мало чего решающего — вряд ли могли стать причиной такого резкого обострения отношений между Бейрутом и государствами Персидского залива. В реальности, настроение Эр-Рияду портит проиранская политическая партия «Хезболла». Об этом прямо заявили в саудовском МИДе, мол, пока исламистская организация и Иран доминируют в Ливане, сотрудничать с Бейрутом бессмысленно.

Досада и раздражение Саудовской Аравии вполне объяснимы. Как ни стараются они вместе с США и Израилем дискредитировать «Партию Бога» (так «Хезболла» переводится с арабского), убеждая ливанцев, что именно она и есть причина всех бед в стране, организация стоит на своем и продолжает играть ведущую роль в политике и экономике государства.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, в защиту йеменских хуситов выступил Джордж Кордахи — член христианской партии «Марада», находящейся с «Хезболлой» в единой «Коалиции 8 марта», — а в Саудовской Аравии услышали голос шиитского лидера Хасана Насраллы.

К слову, давление на союзников организации оказывалось и до этого. Так, от санкций недавно пострадал Джебран Басиль, возглавляющий крупнейший христианский блок.

Теперь же досталось не только Кордахи, но и всему Ливану.

Хуже некуда?

В принципе, не надо быть экономистом, чтобы понять — накладывать на ливанскую экономику дополнительные санкции — это все равно, что душить тонущего.

Цель понятна — выдавить «Хезболлу» с политической арены: не дать ей одержать победу в грядущих парламентских выборах и добиться полного разоружения партии.

Дело в том, что Саудовская Аравия — одно из ключевых государств-импортеров ливанских товаров. До недавнего времени больше половины прямых иностранных инвестиций в стране приходилось на аравийские монархии. Принято считать, что без таких доноров долго ливанцы не протянут. Именно поэтому Кордахи и пришлось уйти.

Что же до «Хезболлы», то ее члены все еще полны решимости продолжать борьбу.

wikimedia.org / Khamenei.ir / CC BY 4.0

«Хезболла» — это ливанский народ

Многие эксперты, как в Ливане, так и за его пределами, сходятся во мнении, что вытеснить «Партию Бога» из политической жизни государства на сегодняшний день невозможно. Так как это не просто организация, но часть политической ткани страны, ее истории. Она имеет множество последователей, создающих атмосферу на улицах городов и влияющих на экономику.

Чтобы это понять, достаточно хотя бы раз побывать в южном пригороде Бейрута — Дахии — где проживают преимущественно мусульмане-шииты.

Оплот «Хезболлы» — это не военная база, обнесенная забором с колючей проволокой, а жилые дома, магазины, кафе, торговые центры, поликлиники, образовательные учреждения, детские сады. Одним словом — это кусок Ливана.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

С другой стороны, нельзя сказать, что Дахия ничем не отличается от остального Бейрута. Например, снимать тут что-либо на камеру без особого разрешения иной раз чревато последствиями. Даже если работает журналист. На лбу же не написано — корреспондент ты или агент «Моссада».

Ну и в целом, атмосфера в данной части столицы особенная — повсюду желтые флаги «Хезболлы» и фотографии ее лидера, портреты погибших в Сирии шиитских бойцов и лица духовных лидеров в чалмах, грозно глядящих на прохожих. Тут редко встретишь женщину не в хиджабе и гораздо чаще звучат религиозные мотивы.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

И в этом нет ничего необычного — люди так живут. Это не значит, что они не могут сесть на такси и проехаться 15 минут до центрального района Бейрута Down Town, где на всю улицу играет клубная музыка, повсюду стоят украшенные гирляндами елки и работают новогодние ярмарки.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Таким образом, понимая сущность «Хезболлы» и ее роль в обществе, можно сделать вывод, что если Саудовская Аравия продолжит давить на Ливан, она рискует окончательно выдавить страну в сферу влияния Ирана, как это было недавно с блокадой Катара.

А Тегеран, понимая это, продолжает помогать ливанцам несмотря на то, что ему самому не помешала бы помощь.

Итого

«Будущее Ливана предсказать невозможно. Даже в настоящем сориентироваться сложно из-за быстрых изменений, а иногда и неожиданностей, которые происходят в политике и экономике», — говорит сирийский политолог, специалист по региону Али Махлюф.

Эксперт напомнил об октябрьской демонстрации, мирно организованной студентами, выступавшими против политизации расследования прошлогоднего взрыва в порту Бейрута. Участники шествия были обстреляны снайперами, которые, предположительно, были наняты руководством праворадикальной христианской партии «Ливанские силы».

«А все дело в «Сопротивлении» (шиитская «Хезболла» и ее союзники — Прим. ред.) и поддерживающем его Иране. Дело в том, что у Тегерана есть возможность снабжать Ливан топливом. Исламская Республика готова сотрудничать с ливанцами в области энергетики, что просто сводит на нет усилия по удушению экономики, предпринимаемые рядом региональных игроков под руководством США», — заключил Махлюф.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.