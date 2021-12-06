Путин выразил соболезнования родным актрисы Нины Ургант

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье народной артистки РФ Нины Ургант. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Ургант человеком удивительного таланта и обаяния. Она блистала и в Александринском театре, и в кино с полной самоотдачей, покоряя публику глубиной своих чувств.

«Светлая память о Нине Николаевне Ургант навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников ее творчества», — отметил Путин.

Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Гражданская панихида намечена на 8 декабря, она пройдет в Александринском театре в Петербурге. Зрители помнят Ургант как исполнительницу роли медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал».