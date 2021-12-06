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Орнитологи установили, что чайки не глупее ворон и попугаев

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 10:20
Наука
Орнитологи установили, что чайки не глупее ворон и попугаев
pixabay.com

Оттава, 6 декабря. Чайки оказались умнее, чем считалось ранее. Орнитологи провели эксперимент и установили, что когнитивные способности этих водоплавающих птиц на уровне ворон и попугаев.

Маленький размер мозга не помешал птицам показать хороший результат. В новом исследовании эксперты изучили несколько колоний чаек в Канаде. Орнитологи провели тест на вытягивание веревки: птица должна потянуть за шнур, чтобы получить лакомство. С заданием справилось 90% пернатых.

Среди чаек тест успешно прошли 25%, при этом 21% птиц выполнили задание с первого раза. Орнитологи считают это хорошим результатом, у ворон этот показатель всего на 5% выше. Исследование опубликовано в издании Science Alert.

Общеклиматические изменения повлияли на физиологическую мутацию тропических птиц лесов Амазонии, выяснили ученые из Университета штата Луизианы. Как оказалось, за несколько поколений пернатые уменьшились в размерах и в среднем потеряли около 2% от всей массы тела. При этом их крылья стали длиннее.

Хлебный мякиш стал причиной гибели уток на Яузе в Мытищах. Экологи предостерегли горожан от кормления птиц хлебом, он часто становится причиной смерти, так как забивает желудок. Водоплавающих лучше подкармливать травяными гранулами из зоомагазина, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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чайка орнитология когнитивные способности
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