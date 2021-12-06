Политолог Кедми призвал Россию дать жесткий ответ на «подлость и мерзость» Запада

Москва, 6 декабря. Россия должна отвечать на нападки Запада так, чтобы расплата за «подлость и мерзость» была больше, чем того ожидали иностранные игроки, заявил известный израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Эксперт уверен, что Москва располагает возможностями для жесткого наказания коллективного Запада за совершаемые в адрес России атаки. Сейчас противостояние между западными странами и РФ продолжает нарастать, в частности из-за действий Соединенных Штатов. Геополитическая реальность постоянно меняется, и это может привести к образованию военного конфликта, сделал неожиданный вывод политолог. И со временем эта угроза будет продолжать нарастать, поэтому Москве следует действовать жестче.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

«Я скажу на самом простом, примитивном уровне. Выставили российского дипломата — выгнать пять. И сказать, что в следующий раз будет десять. Все. Они должны понимать, что не просто не достигнут цели, а получат неадекватный ответ. Их плата за подлость и мерзость должна быть больше, чем они рассчитывали. А только отбиваться и отплевываться недостаточно», — заявил Кедми.

Как стало известно ранее, политолог объяснил неудачи Вашингтона в отношениях с Москвой непониманием психологии России. По словам Кедми, в США «каждый делает то, что хочет» — это одно из объяснений отсутствия разумной политики на российском направлении.

До этого сообщалось, что МИД РФ обязал работающих три года сотрудников посольства США покинуть Россию, передает НСН.