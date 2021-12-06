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Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
Происшествия
Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
pixabay.com  / 

Саранск, 6 декабря. Жертвой пожара в частном доме, расположенном в Ромодановском районе Мордовии, стала пенсионерка.

По данным регионального МЧС, в селе Вырыпаево вспыхнул частный дом, в котором проживала 83-летняя женщина. Пожарные в процессе тушения деревянного строения обнаружили тело не успевшей выбраться из пламени пенсионерки, сообщают «Известия Мордовии». Сейчас выясняются причины возгорания.

Ранее ФАН сообщал, что жертвой пожара в Вологде стала 63-летняя администратор сауны. В тушении пристройки к жилому многоквартирному дому было задействовано 35 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

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пожар пенсионерка жертва
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