Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме

Саранск, 6 декабря. Жертвой пожара в частном доме, расположенном в Ромодановском районе Мордовии, стала пенсионерка.

По данным регионального МЧС, в селе Вырыпаево вспыхнул частный дом, в котором проживала 83-летняя женщина. Пожарные в процессе тушения деревянного строения обнаружили тело не успевшей выбраться из пламени пенсионерки, сообщают «Известия Мордовии». Сейчас выясняются причины возгорания.

Ранее ФАН сообщал, что жертвой пожара в Вологде стала 63-летняя администратор сауны. В тушении пристройки к жилому многоквартирному дому было задействовано 35 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.