Публицист Щукин: Загнавшая себя в долговой угол Америка — глобальная проблема №1

Федеральный долг США 4 декабря взял очередную рекордную и знаковую высоту — 29 трлн долларов, но никакого шума по этому поводу не слышно. От слова «совсем». Хотя произошло данное событие как раз в тот день, до которого законодатели были обязаны повысить потолок этого самого федерального долга с установленных 28,8 трлн долларов или же вообще отменить его, чтобы избежать технического дефолта администрации Джо Байдена. Но ни того, ни другого не случилось, демократы так и не смогли достичь консенсуса с республиканцами. Все оказалось гораздо проще: накануне, 3 декабря, буквально «на флажке», 46-й президент Соединенных Штатов своим указом продлил временное финансирование правительства до 18 февраля 2022 года, а верхней палатой американского конгресса, сенатом, этот указ был мгновенно подтвержден.

Таким образом, страна, претендующая на «глобальное лидерство», почти пять месяцев, если считать с начала текущего финансового года, то есть с 1 октября, будет жить без полноценного бюджета, «по законам военного времени». Спрашивается: а что, так можно было? Ведь если бы сегодня на месте Джо Байдена оставался его предшественник Дональд Трамп, вой по этому поводу и в Америке, и за ее пределами стоял бы до небес. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку… В данной связи вопрос заключается только в том, что за войну ведут США: против коронавируса, гражданскую или глобальную гибридную войну? Или все эти три войны сразу плюс десяток-другой менее заметных?

Учитывая, что происходящее напрямую предшествует заявленному тем же Байденом на 9–10 декабря «Саммиту за демократию», а 7 декабря должен состояться разговор между Белым домом и Кремлем, можно сказать, что нынешнее американское руководство идет ва-банк, демонстрируя всему миру готовность к игре без правил и ограничений. По факту заявлено примерно следующее: США готовы неограниченно финансировать своих союзников и уничтожать своих противников при помощи долларовой эмиссии. Ни о какой финансовой стабильности и даже предсказуемости в этих условиях, конечно, даже речи не идет, хотя глава ФРС Джером Пауэлл уже пообещал с 2022 года начать увеличивать учетную ставку и снижать объемы гарантированных закупок ценных бумаг.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но если при этом Федрезерв продолжит — даже без всяких гарантий! — выкупать у американского казначейства правительственные облигации, что, собственно, и предполагает уже второй по счету указ Байдена о временном финансировании (первый был подписан 15 октября со сроком действия до конца 2021 года), все это — мертвому припарки, все это делается только для отвода глаз. Так же, как установление нового срока для решения конгресса относительно потолка федерального долга для финансирования бюджетных расходов: теперь уже не до 4, а до 15 декабря. В общем, как было сказано еще полвека назад, когда при Никсоне американскую денежную единицу «отвязывали» от золота и «привязывали» к нефти: «Доллар — это наша валюта и ваши проблемы».

Нынешние США мало напоминают самих себя в начале 1970-х годов. Да и мир тоже далек от образца тех времен. У них уже нет ни военного, ни технологического, ни экономического превосходства. И эскапады, подобные нынешним американским, сильно напоминают последний бросок крысы, загнанной в угол, но менее опасными от этого они не становятся. И, в общем-то, требуют согласованной реакции со стороны если не всего мирового сообщества, то хотя бы со стороны тех стран, против которых направлены в первую очередь, то есть со стороны России и Китая. Чем жестче окажется такая реакция, тем больше будет вероятность, что угрозы США от слов не перейдут к делу, поскольку ожидаемое соотношение прибыль/риски выйдет из допустимого диапазона и заокеанские партнеры будут вынуждены искать решение своих проблем путем не внешней агрессии, а внутри собственной страны, путем гражданской войны, «горячей» или «холодной», неважно.

В этих условиях согласие Кремля на переговоры с Белым домом до начала «Саммита демократий» и сразу после визита российского президента в Индию выглядит явной уступкой американским «партнерам», которая тем не менее вполне соответствует стилю «путинского политического дзюдо», который многие небезосновательно называют непредсказуемым. Хотя минимум одна предсказуемая и даже обязательная черта в нем есть: сохранение и расширение собственных «степеней свободы» для дальнейших действий. На протяжении вот уже более чем 20 лет эта стратегия демонстрирует высочайшую эффективность, во всяком случае, внешнеполитическую, и события конца текущего года лишний раз это подтверждают.