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Пятерых детей вывели из горящей многоэтажки в Амурской области

Общество
Пятерых детей вывели из горящей многоэтажки в Амурской области
62.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Благовещенск, 6 декабря. Квартира загорелась в пятиэтажном жилом доме в городе Шимановске. Прибывшая бригада спасателей оперативно провела эвакуацию десяти жильцов, из которых пятеро – дети.

Борьбу с возгоранием вели десять пожарных. Благодаря их действиям пламя не перекинулось на соседние квартиры. Во время инцидента никто не пострадал. Амурское управление МЧС сообщает, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее возгорание частного дома в Уссурийске унесло жизни трех мужчин и двух женщин. В результате трагедии полностью сгорел одноэтажный частный жилой дом по улице Столетова. Прокуратура проводит проверку обстоятельств пожара, сообщало Deita.

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