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Шайба Евгения Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Калгари» в матче НХЛ

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 09:57
Спорт
Шайба Евгения Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Калгари» в матче НХЛ
wikipedia.org  /  Basevych Andrey / CC BY-SA 3.0

Парадайс, 6 декабря. Седьмой гол российского форварда «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в нынешнем сезоне НХЛ помог его клубу победить «Калгари Флэймз».

«Вегас» минувшей ночью со счетом 3:2 обыграл «Калгари» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ, которая состоялась на «Ти-Мобайл Арене». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Макс Пасиоретти, Николя Руа и Евгений Дадонов. У «Калгари» забивали Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане. Дадонов набрал 12-е очко в этом сезоне — на его счету семь шайб и пять результативных передач.

Благодаря домашней победе «Вегас» набрал 28 очков. Клуб из Парадайса занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции лиги. «Калгари», на счету которого 35 баллов, располагается на второй строчке.

Ранее форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой новый рекорд в НХЛ. Российский нападающий забил 750-ю шайбу в заокеанской карьере.

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Все новости / Спорт / Шайба Евгения Дадонова принесла «Вегасу» победу над «Калгари» в матче НХЛ
нхл дадонов вегас калгари
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