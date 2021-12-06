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Немецкий критик Бруг назвал ошибкой отмену балета «Щелкунчик» в Берлине

Общество
Немецкий критик Бруг назвал ошибкой отмену балета «Щелкунчик» в Берлине
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Берлин, 6 декабря. Критик Мануэль Бруг осудил запрет в Германии балета «Щелкунчик», который сочли расистским из-за темного грима и стереотипов о китайцах.

По его мнению, это решение было ошибочным и политическим. Вина лежит на и.о. художественного руководителя балетной труппы Кристиане Теобальде в Государственном балете Берлина. Бруг заявил, что она «выполняет функцию могильщицы».

«Этого требует дух времени, царящий преимущественно в злобных социальных сетях. И поэтому в этом году берлинские дети будут лишены удовольствия увидеть роскошную постановку», — цитирует его Die Welt.

Теобальд не отличается стилистическим чутьем, уверен Бруг. Сейчас худрук оказалась в центре борьбы за толерантность и политкорректность, подытожил он.

В ноябре в берлинском театре отменили классический балет «Щелкунчик». Эксперты нашли в представлении элементы расизма. Им также не понравился танец, в котором артисты «семенят по сцене ножками», изображая китайцев.

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германия балет щелкунчик
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