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Премьер Японии Кисида заявил о стремлении развивать отношения с Россией

Политика
Премьер Японии Кисида заявил о стремлении развивать отношения с Россией
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency

Токио, 6 декабря. Японская сторона стремится развивать отношения с Россией на основе базовой позиции о решении территориального вопроса и заключении мирного договора, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Политик выступил в рамках открытия 207-й сессии парламента. Трансляция была показана на официальном сайте нижней палаты парламента.

«С Россией мы стремимся на основе базового направления о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора развивать отношения в целом», — отметил глава правительства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова вести диалог с японскими партнерами по заключению мирного договора. В то же время он подчеркнул, что у Москвы и Токио есть некоторые проблемы в отношениях.

В МИД Японии в свою очередь сообщили, что Токио намерен решить вопрос о принадлежности Курильских островов, передает НСН.

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Все новости / Политика / Премьер Японии Кисида заявил о стремлении развивать отношения с Россией
япония мирный договор кисида
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