Замком ВДВ РФ Концевой: в России испытали новые тепловые ловушки для защиты бронетехники

Москва, 6 декабря. Российские десантники апробировали новые тепловые ловушки для защиты наземных военных объектов и техники от вражеских боеприпасов с тепловым наведением. Об этом рассказал заместитель командующего ВДВ РФ генерал-майор Анатолий Концевой.

По его словам, в России продолжают совершенствоваться способы фортификационного оборудования, скрытия и обороны важных объектов с помощью современных средств.

«Для противодействия боеприпасам с системой инфракрасного наведения разработаны и апробированы тепловые ловушки», — сообщил Концевой.

Ранее стало известно, что в России стартовало серийное производство гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» для ВМФ РФ. Они начнут поступать на вооружение российской армии в 2022 году. В настоящее время ракета находится на финальном этапе испытаний. Так, 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает ytro.news.