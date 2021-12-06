Госдума рассматривает проект о расширении оснований для изменения условий по кредитам

Москва, 6 декабря. Основания изменения условий договора по потребительскому кредиту могут расширить в России. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Инициатива предлагает дополнить часть 2 статьи 6.1-1 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» положением, по которому заемщики, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, получат право на изменение условий кредитных договоров и договоров займа, заключенных в не связанных с предпринимательской деятельностью целях. Для этого физлицу потребуется предъявить документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения ЧС и о включении в список пострадавших от ЧС.

Поправки также предусматривают дополнение статьи 4 федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных историях», устанавливающее, что бюро кредитных историй и кредиторы не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика в указанных обстоятельствах в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю. Законопроект был разработан в связи с произошедшими этим летом в Сочи и Крыму наводнениями, в результате которых некоторые граждане были лишены единственного жилья и находящегося в нем имущества. Однако, несмотря на это, они были вынуждены выплачивать кредиты.

Госдума ранее приняла в окончательном чтении закон, расширяющий полномочия Центробанка по установлению ограничений на привлечение кредитов. Регулятор сможет вводить лимиты для банков с целью замедления роста необеспеченного кредитования физлиц.