Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 11:15
11:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
11:13
Происшествия
Прокуратура пресекла нарушения при сдаче в аренду федерального имущества в Петербурге
11:13
Весь мир
Суд Сабхи обязал избирком Ливии вернуть Каддафи-младшего в президентскую гонку
11:11
Экономика
Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
11:08
Политика
Бывший депутат Рады Олейник насторожился из-за короткого разговора Лаврова и Блинкена
11:08
Общество
Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского
11:08
Происшествия
Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
11:01
Происшествия
Ребенок засыпал снегом Вечный огонь на глазах отца в Красном Селе
11:00
Общество
Известный журналист-знаток столичных ресторанов Быков скончался в Москве
11:00
Общество
«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

CNN узнал о планах Белого дома объявить о бойкоте Олимпийских игр в Пекине

Политика
CNN узнал о планах Белого дома объявить о бойкоте Олимпийских игр в Пекине
twitter.com  /  Beijing 2022

Вашингтон, 6 декабря. Администрация США может уже на этой неделе объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, это означает, что официальные лица Соединенных Штатов не поедут в Пекин. Однако американские спортсмены, вероятнее всего, будут участвовать в Олимпиаде.

Совет национальной безопасности США, который ранее обсуждал бойкот Игр, отказался комментировать информацию CNN.

Ранее олимпийский огонь доставили из Афин в Пекин. Зимние Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля

Президент России Владимир Путин заявлял о планах посетить Олимпиаду. Он принял приглашение президента КНР Си Цзиньпина, информирует НСН.

Вернуться назад
Все новости / Политика / CNN узнал о планах Белого дома объявить о бойкоте Олимпийских игр в Пекине
сша китай олимпиада
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать