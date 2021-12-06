CNN узнал о планах Белого дома объявить о бойкоте Олимпийских игр в Пекине

Вашингтон, 6 декабря. Администрация США может уже на этой неделе объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае в 2022 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, это означает, что официальные лица Соединенных Штатов не поедут в Пекин. Однако американские спортсмены, вероятнее всего, будут участвовать в Олимпиаде.

Совет национальной безопасности США, который ранее обсуждал бойкот Игр, отказался комментировать информацию CNN.

Ранее олимпийский огонь доставили из Афин в Пекин. Зимние Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля

Президент России Владимир Путин заявлял о планах посетить Олимпиаду. Он принял приглашение президента КНР Си Цзиньпина, информирует НСН.