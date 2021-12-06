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Автомобили с пробегом снова подорожали в России

Экономика
Автомобили с пробегом снова подорожали в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Стоимость подержанных автомобилей в январе-ноябре 2021 года выросла в среднем на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщают аналитики «Автостата».

За ноябрь подержанные машины подорожали в среднем на 49 тыс. рублей — примерно на 6%. Это максимальное повышение цен с 2021 года. Сейчас средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 922 тыс. рублей. Удорожанию в сегменте машин с пробегом способствовал растущий дефицит новых автомобилей и отказ многих владельцев от продажи собственного автомобиля из-за высоких цен на новые.

В ноябре удорожание оказалось сильнее, чем в предыдущие месяцы 2021 года. Наиболее активно росли цены в сегменте редких брендов вроде Smart (на 27%), Seat (на 27%), Dodge (на 23%).

Ранее сообщалось о растущем спросе на автомобили премиум-класса возрастом до 3 лет.

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