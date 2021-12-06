Financial Times: США пытались убедить Евросоюз во «вторжении» России на Украину

Лондон, 6 декабря. Некоторые страны Евросоюза сначала не поверили в заявления США о «вторжении» России на Украину. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источник.

Один из собеседников издания сообщил, что некоторые страны «не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи». Кроме того, они с недоверием отнеслись к информации со стороны США.

«Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал собеседник.

Согласно данным газеты, президент США Джо Байден намерен предостеречь российского лидера Владимира Путина от «вторжения» на Украину во время предстоящих переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о высылке дипломатов из США. По ее словам, Москва будет реагировать соответствующим образом на подобные выпады.

Национальная служба новостей информировала, что между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном возник спор на встрече в Стокгольме. Напряженная дискуссия разгорелась из-за Украины.