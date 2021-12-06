Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 11:15
11:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
11:13
Происшествия
Прокуратура пресекла нарушения при сдаче в аренду федерального имущества в Петербурге
11:13
Весь мир
Суд Сабхи обязал избирком Ливии вернуть Каддафи-младшего в президентскую гонку
11:11
Экономика
Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
11:08
Политика
Бывший депутат Рады Олейник насторожился из-за короткого разговора Лаврова и Блинкена
11:08
Общество
Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского
11:08
Происшествия
Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
11:01
Происшествия
Ребенок засыпал снегом Вечный огонь на глазах отца в Красном Селе
11:00
Общество
Известный журналист-знаток столичных ресторанов Быков скончался в Москве
11:00
Общество
«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Financial Times: США пытались убедить Евросоюз во «вторжении» России на Украину

Политика
Financial Times: США пытались убедить Евросоюз во «вторжении» России на Украину
pixabay.com

Лондон, 6 декабря. Некоторые страны Евросоюза сначала не поверили в заявления США о «вторжении» России на Украину. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источник.

Один из собеседников издания сообщил, что некоторые страны «не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи». Кроме того, они с недоверием отнеслись к информации со стороны США.

«Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал собеседник.

Согласно данным газеты, президент США Джо Байден намерен предостеречь российского лидера Владимира Путина от «вторжения» на Украину во время предстоящих переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о высылке дипломатов из США. По ее словам, Москва будет реагировать соответствующим образом на подобные выпады.

Национальная служба новостей информировала, что между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном возник спор на встрече в Стокгольме. Напряженная дискуссия разгорелась из-за Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Financial Times: США пытались убедить Евросоюз во «вторжении» России на Украину
россия сша евросоюз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать