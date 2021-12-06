Читатели Die Welt выступили против отказа Германии от реализации «Северного потока — 2»

Берлин, 6 декабря. Потребители газа в Германии пострадают в случае отказа Берлина от трубопровода «Северный поток — 2». К такому выводу пришли читатели немецкого издания Die Welt.

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер до этого в интервью журналистам заявил, что Правительство ФРГ якобы будет обязано закрыть энергетический проект, если Россия «нападет» на Украину. По словам политика, если Москва решится на «применение оружия», то газопроводу «СП-2» наступит конец.

«Эту цену должно четко озвучить будущее правительство», — сказал Вебер.

Однако простые немцы не поддержали его позицию. По их мнению, потребители Германии в первую очередь пострадают в результате отказа от «СП-2», а не Россия.

«Цену заплатит не Путин, господин Вебер, а потребители в Германии. И вы тоже несете за это ответственность. Отказ от ядерной энергетики и угля сделал нас зависимыми и уязвимыми для шантажа», — отметил юзер под ником C.M.

Федеральное агентство новостей /

Плюс ко всему читатели усомнились в том, что Украина вообще представляет интерес для России. Пользователи уверены, что Москва не собирается проявлять агрессию и «нападать» на Киев.

«Зачем России нападать на Украину? Помимо того, что это повлечет множество внутренних и внешнеполитических проблем, Россия не получит экономической выгоды от захвата Украины. Все это не имеет никакого смысла», — написал Gerhard K.

Как стало известно ранее, читатели Spiegel потребовали от США не трогать «Северный поток — 2». По словам пользователей, европейская энергетическая политика вообще не касается Вашингтона. Позже выяснилось, что цена газа в Европе поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров, передает НСН.