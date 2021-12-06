Подопечных Градского забрали в свои команды Дима Билан и Пелагея

Москва, 6 декабря. Один из последних выпусков шоу «Гoлос» с участием Александра Градского показали на Первом канале. Судьи проекта Дима Билан и Пелагея удивили зрителей, забрав в свои команды подопечных композитора.

Этап «Нокауты», когда из трех вокалистов остается лишь один, открыла тройка Градского. На сцене проекта выступили Алишер Каримов, Виктор Кириллов и Юлия Курганова. Они поразили судей своими талантами, но народный артист решил оставить Каримова.

«Это самая тяжелая война, за сколько сезонов каждый раз ужасно не хочется делать выбор, особенно после такого удачного выхода», — признался Градский.

Однако Дима Билан и Пелагея не позволили молодым артистам покинуть шоу, воспользовавшись правом забрать себе выбывших вокалистов. Ведущий Дмитрий Нагиев заявил, что этот выпуск «Гoлоса» похож на «сказку со счастливым концом».

Исполнителя хита «Как молоды мы были» не стало 28 ноября в Москве. Градский скончался в результате инфаркта головного мозга. Его похоронили на столичном Ваганьковском кладбище, пишет «Культуромания».

Ранее Дима Билан показал кадры со съемочной площадки «Гoлоса». Он общался с Градским, смеясь и вспоминая их первую встречу.