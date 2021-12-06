Сотрудники МЧС восстановили работу вентиляторов в кузбасской шахте «Листвяжная»

Кемерово, 6 декабря. В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области сотрудники МЧС провели проветривание аварийного участка, в ходе которых восстановили работу вентиляторов. Об этом рассказали на официальном сайте регионального главка МЧС.

Согласно данным спасательного ведомства, была восстановлена работы 18 вентиляционных перемычек и шести вентиляционных сооружений. Вентилятор главного проветривания переведен в штатный режим проветривания аварийной выработки.

Также сообщается, что сегодня спасатели планируют разведку двух с половиной километров ранее необследованных горных выработок. Кроме того, продолжаются работы по поиску тел оставшихся под землей 13 погибших.

Напомним, что пожар в угледобывающей шахте «Листвяжная» произошел в ночь на 25 ноября. Предварительной причиной эксперты называют взрыв метана, концентрация которого превышала допустимые нормы. В результате погиб 51 человек, пять из которых — спасатели, сообщала Deita.