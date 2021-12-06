Москва, 6 декабря. Украинская армия, в символике которой присутствуют эмблемы времен нацистской Германии, показывает отсутствие собственных традиций. Так считает политолог и историк Александр Бубнов.

На Украине 6 декабря отмечается 30-летие появления армии. В этот день в 1991 году Верховная рада приняла закон о формировании вооруженных сил.

«Попытка конструирования новой украинской идентичности на основе "анти-России" очень четко просматривается в такой, может быть, не столь заметной, но очень важной сфере, как военная символика. Потому что военная символика отражает традиции армии как важнейшего элемента государства», — сказал Александр Бубнов РИА Новости.

По его словам, Киев демонстрирует, что полностью отказывается от советского опыта. Украина обращается к тем периодам истории, когда она противостояла России. Но эти времена были для страны бесславными, добавил политолог.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Киев совершает любые внешнеполитические действия только по указу США. Он констатировал, что страна находится под тотальным контролем.

НСН сообщала, что Украине посоветовали брать пример с Финляндии в вопросе вступления в НАТО. Государство является членом Евросоюза, но не входит в Альянс.