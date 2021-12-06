Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение

Москва, 6 декабря. Международная группа ученых из Великобритании, Испании и Бельгии разработала технологию, которая может преобразовать инфракрасное излучение в видимый свет.

Инфракрасное излучение выделяет малое количество энергии, поэтому его сложно распознать невооруженным глазом, новая разработка сможет обнаружить его и перевести в видимый спектр. Для этого применяется один слой молекул, который поглощает среднюю область инфракрасного излучения.

В процессе химических реакций частицы отдают энергию видимому свету, в результате инфракрасное излучение преобразовывается в синий спектр. Для его фиксации специалисты разработали специальную камеру, в создании которой использовались зеркала и частицы золота.

Специалисты Арктического государственного агротехнологического университета сконструировали рентгеновский аппарат, который позволит выявлять гниль и другие повреждения внутри ствола растущего дерева. Новая система позволит диагностировать растение, не нарушая его целостность.

Международная группа ученых обнаружила, что солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц ионов водорода, создает воду на поверхности пылинок. Это может быть одним из объяснений происхождения жидкости на Земле, пишет издание «Ридус».