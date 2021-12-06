Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 11:15
11:14
Происшествия
В Ленобласти задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
11:13
Происшествия
Прокуратура пресекла нарушения при сдаче в аренду федерального имущества в Петербурге
11:13
Весь мир
Суд Сабхи обязал избирком Ливии вернуть Каддафи-младшего в президентскую гонку
11:11
Экономика
Гендиректор «Яндекса» не будет продавать акции компании класса В до конца 2023 года
11:08
Политика
Бывший депутат Рады Олейник насторожился из-за короткого разговора Лаврова и Блинкена
11:08
Общество
Голландская компания решит, что будет с «Гoлосом» после смерти Градского
11:08
Происшествия
Пожилая жительница Мордовии погибла в горящем доме
11:01
Происшествия
Ребенок засыпал снегом Вечный огонь на глазах отца в Красном Селе
11:00
Общество
Известный журналист-знаток столичных ресторанов Быков скончался в Москве
11:00
Общество
«Никто ничего не убирает»: петербуржцы продолжают жаловаться на ранние пробки в городе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 09:38
Наука
Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Международная группа ученых из Великобритании, Испании и Бельгии разработала технологию, которая может преобразовать инфракрасное излучение в видимый свет.

Инфракрасное излучение выделяет малое количество энергии, поэтому его сложно распознать невооруженным глазом, новая разработка сможет обнаружить его и перевести в видимый спектр. Для этого применяется один слой молекул, который поглощает среднюю область инфракрасного излучения.

В процессе химических реакций частицы отдают энергию видимому свету, в результате инфракрасное излучение преобразовывается в синий спектр. Для его фиксации специалисты разработали специальную камеру, в создании которой использовались зеркала и частицы золота.

Специалисты Арктического государственного агротехнологического университета сконструировали рентгеновский аппарат, который позволит выявлять гниль и другие повреждения внутри ствола растущего дерева. Новая система позволит диагностировать растение, не нарушая его целостность.

Международная группа ученых обнаружила, что солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц ионов водорода, создает воду на поверхности пылинок. Это может быть одним из объяснений происхождения жидкости на Земле, пишет издание «Ридус».

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение
разработка инфракрасной излучение видимый спектр
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать