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Певица Любаша покинула шоу «Суперстар! Возвращение» после скандала

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 09:30
Шоу-бизнес
Певица Любаша покинула шоу «Суперстар! Возвращение» после скандала
instagram.com  /  @lubasha_tatiana

Москва, 6 декабря. Певица Любаша устроила перепалку с телеведущей Лерой Кудрявцевой и критиком Сергеем Соседовым, которые являются членами жюри шоу «Суперстар! Возвращение». После чего она покинула проект.

Артистка спела на шоу хит «Не волнуйтесь, тетя». Но исполнение не понравилось Кудрявцевой, которая не стала скрывать свое мнение. Она честно заявила, что песня в исполнении Любаши ее не зацепила.

«Я выражаю свою точку зрения. У нас есть список замечательных артистов, я понимаю, с кем могут сравнить. Хотела, чтобы вы меня удивили, но вы не удивили», — сказала Кудрявцева, поставив певице ноль баллов.

Любаша была возмущена словами телеведущей и назвала поведение телезвезды аморальным. Она подметила, что у Кудрявцевой нет профессионального музыкального образования, чтобы так судить, пишет «Культуромания».

Не понравились слова Любаши Сергею Соседову. Он встал на защиту Кудрявцевой и указал, что певица не должна пререкаться с членами жюри. В ответ знаменитость дерзко ответила: «Спасибо Сережа, что ты позволил мне стоять, а не разговаривать».

В итоге у артистки было пять баллов. В сумме она набрала меньше всех очков и вынуждена была покинуть шоу. Однако после скандала с жюри знаменитость не вышла на прощание с музыкальным проектом и зрителями.

Члены жюри музыкального шоу порой резко высказываются в адрес исполнителей. Соседов после выступления певицы Вики Цыгановой отчитал артистку и потребовал, чтобы она исполняла попсовые песни.

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