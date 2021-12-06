Морские выдры «захватили» судно в порту Северо-Курильска

Владивосток, 6 декабря. В Северо-Курильске заброшенный корабль оказался во власти морских выдр.

По свидетельству очевидцев, в полузатонувшем судне поселились каланы, которые нашли в трюмах убежище от шторма. Пользователи соцсетей распространили кадры вольготного поведения морских выдр на борту выброшенного на берег корабля, сообщает AmurInfo.

Местные жители утверждают, что каланы чувствуют себя в порту Северо-Курильска прекрасно, с удовольствием раскачиваясь на волнах, а иногда и подворовывая еду с рыболовецких судов.

Ранее ФАН сообщал о том, что курильчанину у берегов Парамушира удалось запечатлеть на видео самку морской выдры (калана). Она плыла на спине в обнимку со своим детенышем.