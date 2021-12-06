В «Патриоте» обсудят, кто должен чистить Московское шоссе, самозахват парковок и тихие светофоры

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств, при которых на Московском шоссе в Шушарах образовалась пробка из-за неочищенных от снега дорог. При этом спустя сутки на этом же участке снова возникала пробка: кто виноват и что делать, чтобы подобное не повторилось?

Как реагировать на самозахваты дворовых территорий, когда автовладельцы расчищают от снега места под парковку и не пускают туда соседей? Будут ли компенсированы расходы петербуржцев на платной трассе М-11 на съезде к Колпино, получившие завышенные почти в 25 раз чеки за проезд? Где в Петербурге появятся давно обещанные еще три перехватывающие парковки?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гости в программе «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым».

Гость в студии:

— Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ.

Прямой эфир состоится в понедельник, 6 декабря, в 15:30.

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