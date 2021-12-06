Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии

Москва, 6 декабря. Российский рынок акций открылся ростом на позитивной динамике нефтяного рынка и фондовых фьючерсов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи в начале торговой сессии составил 3933,53 пункта, продемонстрировав рост на 0,5%. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Основные азиатские биржи торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на основные фондовые индексы США повышаются в пределах 0,7%. Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,09%, до отметки в 71,34 доллара за баррель.

Повышенная волатильность на нефтяном рынке останется ближайшие дни, хотя ниже минимумов прошедшей недели показатели не опустятся. Таким прогнозом поделился глава управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.