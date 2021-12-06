Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 09:43
09:40
Общество
Подопечных Градского забрали в свои команды Дима Билан и Пелагея
09:39
Происшествия
Сотрудники МЧС восстановили работу вентиляторов в кузбасской шахте «Листвяжная»
09:39
Происшествия
Устроившего гонки в Лефортовском тоннеле бойца ММА могут депортировать из РФ
09:38
Политика
Политолог Бубнов объяснил нацистскую символику украинской армии отсутствием традиций
09:38
Наука
Ученые разработали специальную технику, которая «видит» инфракрасное излучение
09:32
Происшествия
СК проводит проверку по факту смертельного пожара в валдайской колонии
09:30
Шоу-бизнес
Певица Любаша покинула шоу «Суперстар! Возвращение» после скандала
09:28
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета на востоке Канады
09:25
Общество
Почему Энтони Блинкен лжет, когда говорит, что НАТО — оборонительный Альянс
09:24
Экономика
Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии

Экономика
Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 6 декабря. Российский рынок акций открылся ростом на позитивной динамике нефтяного рынка и фондовых фьючерсов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи в начале торговой сессии составил 3933,53 пункта, продемонстрировав рост на 0,5%. Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Основные азиатские биржи торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на основные фондовые индексы США повышаются в пределах 0,7%. Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,09%, до отметки в 71,34 доллара за баррель.

Повышенная волатильность на нефтяном рынке останется ближайшие дни, хотя ниже минимумов прошедшей недели показатели не опустятся. Таким прогнозом поделился глава управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Индекс Мосбиржи вырос на 0,5% в начале торговой сессии
торги мосбиржа рынок акций
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать