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Sankei Shimbun: Франция планирует договориться с Японией о проведении регулярных учений

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 09:36
Армия
Sankei Shimbun: Франция планирует договориться с Японией о проведении регулярных учений
flickr.com  /  U.S. Pacific Fleet / CC BY-NC 2.0

Токио, 6 декабря. Французские власти предложили Токио обсудить заключение соглашения, которое создаст условия для проведения регулярных совместных военных учений.

Договоренности позволят беспрепятственно перемещать через границу военнослужащих, вооружения и боеприпасы для проведения маневров. Кроме того, соглашение предусматривает обмен секретной информацией, взаимное снабжение горючим и оказание прочей технической поддержки, передает японская газета Sankei Shimbun.

Стоит отметить, что в мае 2021 года на юго-западном японском острове Кюсю состоялись трехсторонние учения с участием военнослужащих из США, Франции и Японии. В ходе маневров отрабатывалась высадка десанта с военных кораблей.

Ранее стало известно, что в Индонезии состоялись совместные морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.

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япония сша учения франция
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