На Украине «петицией Стерненко» протестировали реакцию на введение виз для россиян

В украинском политикуме активно обсуждают тему полного запрета на въезд в страну для россиян. Ее вбросили в общественное поле при помощи подозревавшегося в убийстве националиста Сергея Стерненко, а президент Украины Владимир Зеленский направил составленную им петицию в СБУ и СНБО. Это значит, что украинские власти могут в любой момент закрыть границу для граждан РФ и тем самым, как полагают наблюдатели, выполнить давний заказ Запада на полный разрыв гуманитарных связей с Москвой, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента нашего издания может не совпадать с позицией редакции.

Похоже, украинские власти сохраняют курс на максимальный разрыв гуманитарных связей с Россией, взятый ими еще в 2014-м. Пиком этой политики стал запрет на посещение страны россиянами-мужчинами, введенный экс-президентом Петром Порошенко в ноябре 2018-го. Тогда поводом стала провокация в Керченском проливе — попытка прорыва через границу РФ в Черном море 22 украинских моряков и двух офицеров СБУ вместе с тремя катерами ВМС Украины, они были арестованы силами ФСБ России.

«Военное положение» от Порошенко действовало всего два месяца, однако после этого на украинской границе многих россиян-мужчин разворачивали еще почти год. Сейчас о создании такого повода, как провокация у берегов Крыма, украинские власти, видимо, уже не мечтают. Так что создать этот повод, видимо, поручили националисту Сергею Стерненко, который был фигурантом дела об убийстве, но уже давно находится на свободе.

Секрет неуязвимости Стерненко, на мой взгляд, прост — его, как и еще нескольких известных радикалов, напрямую курируют украинские спецслужбы (в составе которых, поговаривают, много западных эмиссаров). Возможно, именно по их наущению Стерненко и обратился с петицией к Зеленскому.

«Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и нацбезопасности государства [...] инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима», — заявил радикал.

На Украине любая петиция должна за 90 дней набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел президент. Нужное число сторонников разрыва с Россией нашлось в стране примерно за месяц (все это время националисты активно вели кампанию в соцсетях). В итоге Зеленский эту петицию рассмотрел и тут же перенаправил премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Украины Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову. Им поручено «проанализировать соответствие режима въезда граждан РФ на Украину потребностям безопасности страны и защиты национальных интересов». По сути, Зеленский «подвесил» этот вопрос в воздухе — до момента, когда найдется повод его одномоментно решить.

Забавно, но это решение президента абсолютно не устроило Стерненко:

«Президент ответил на мою петицию, но отказался выполнять требование здравого смысла и тысяч ее подписантов… Много воды, избегание прямого «нет» и направление петиции в СБУ, СНБО и в «жомовую яму» [Ильи] Кивы. Что ж, такой ответ — тоже определение позиции, скрытое «я вам ничего не должен». Граждане РФ будут рады нашим открытым границам — это удобно и упрощает им работу. А это удобство им гарантирует президент Украины, который действует против интересов своей страны!»

Вопрос о возможности введения виз с Россией Украина поднимает с 2014-го. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а в 2017-м вопрос планировали рассмотреть в Верховной раде. МИД Украины разъяснил — технически закрыть въезд возможно, но это может оказаться невыгодно самому Киеву. Дипломаты предупредили: если Москва примет зеркальные меры, то пострадают около 3 млн украинцев, живущих в РФ.

Сегодня при помощи «петиции Стерненко» украинские власти и их западные кураторы провели своеобразный тест. Они проверили, как отреагируют сами украинцы на возможное закрытие границ с Россией. Как ни странно, бурной реакции не последовало — ни в соцсетях, ни в СМИ. То ли граждане привыкли к безумным идеям националистов, то ли после «карантинного» закрытия границ этих людей уже ничем не испугаешь.

Ведь попасть сегодня из России на Украину (и наоборот) технически довольно сложно. По состоянию на декабрь 2021-го для въезда на Украину требуются следующие документы: отрицательный ПЦР-тест (72 часа), обязательная медстраховка с покрытием COVID-19 (от компании, работающей в обеих странах), оплаченный обратный билет, бронь гостиницы. А также справка с вашего банковского счета (что у вас есть 2,7 тысячи рублей на каждые сутки пребывания в стране) и приглашение от компании или родственника (оригинал с печатью нотариуса). При этом при въезде вам придется заполнить еще два документа — «анкету здоровья» и миграционную карточку. Тем, кто семь-восемь лет назад въезжал на Украину по одному лишь внутрироссийскому паспорту, вряд ли мог и в страшном сне присниться тот ужас, который теперь творится на границах.

То есть Киев безо всякого закрытия границ и так максимально осложнил въезд для граждан РФ. Однако те западные стратеги, которые давно планируют полный отрыв Украины от РФ и всего постсоветского пространства, видимо, все равно недовольны. Ведь плотные гуманитарные потоки между странами сохраняются, сотни тысяч родственников поддерживают связи, а значит — разрыв не полный. К тому же при таком человеческом обмене невозможно при помощи пропаганды в СМИ вбивать людям в головы мифы о том, что якобы происходит «за поребриком». Одним словом — Западу дискомфортно, начатое надо бы закончить, да как можно скорее, считают эксперты.

По мнению киевского политолога Алексея Якубина, с помощью петиции националист Стерненко пытался привлечь к себе внимание как простых украинцев, так и серьезных политиков.

«Он видит себя в следующем политическом цикле как заметная фигура, которая может попытаться получить какую-то выборную должность. Эта петиция набрала 25 тысяч голосов, и какой-то ответ у власти должен быть. С другой стороны, у нас и так достаточно тщательно проверяют людей, въезжающих из РФ. А во время пандемии появились дополнительные моменты, которые после 2015-го года не предусматривались. В целом сейчас украинцу достаточно сложно въехать в Россию и наоборот», — отметил эксперт.

По мнению Якубина, сами по себе идеи «закрыться от соседей» большой популярности в украинском обществе традиционно не получают.

«Думаю, что и сами власти пока всерьез не готовы идти на резкие изменения правил. Например, даже после запрета авиасообщения через Белоруссию поток людей из России и обратно уменьшился лишь отчасти. А на недавнем пресс-марафоне президент Зеленский сказал: мол, слухи о военном положении или очередном военном обострении — это слухи, распространяемые оппонентами, а власть все эти моменты контролирует. Он вновь повторил, что хотел бы встретиться с руководством РФ, выйти на диалог с ним. В таких условиях вводить дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ не имеет смысла. Что власти получат от этого с точки зрения рейтингов? Ничего», — заключил он.

Впрочем, хватит или нет у Зеленского духу, чтобы ответить на запрос радикалов и закрыть границы для россиян, — вопрос открытый. Но такие инициативы сами по себе выполняют важную задачу — они поддерживают уровень враждебности между двумя странами. А также создают впечатление, что нынешние украинские власти (как и предыдущие), в неприязни к России способны на любой отчаянный шаг, даже наносящий ущерб миллионам украинцев. И закрытие въезда из РФ — далеко не самое худшее, на что может решиться Киев, полагают эксперты.