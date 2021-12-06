Суд Сабхи обязал избирком Ливии вернуть Каддафи-младшего в президентскую гонку

Сабха, 6 декабря. Апелляционный суд обязал Высшую избирательную комиссию Ливии включить Сейфа аль-Ислама Каддафи в итоговый список кандидатов на президентские выборы. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

Судьи Сабхи вынесли такой вердикт после рассмотрения жалобы избиркома, пытавшегося не допустить сына убитого ливийского лидера до участия в плебисците.

«Решение является окончательным. ВИК обязан объявить Сейфа Каддафи кандидатом на президентских выборах в своем итоговом списке», — говорится в сообщении.

Сейф аль-Ислам Каддафи одним из первых подал документы в избирком для регистрации в качестве претендента на пост главы государства. Сотрудники комиссии приняли заявление, однако после проверки в МВД политика исключили из списка.

Адвокат сына ливийского лидера сразу заявил о планах направить жалобу для возвращения его клиента в предвыборную гонку. Он уточнил, что при подаче документов они были в порядке и не противоречили законодательству.

В начале декабря Апелляционный суд Сабхи удовлетворил ходатайство и постановил вернуть Сейфа Каддафи в список кандидатов на президентские выборы.