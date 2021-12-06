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Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару и евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением рубля к доллару и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 декабря. Позиции рубля укрепились к американской и европейской валютам на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на 3,25 копейки и составил 73,8 рубля. Стоимость евро также снизилась на 10,5 копейки, до 83,16 рубля.

Центральный банк РФ понизил официальные курсы доллара и евро перед выходными. Курс доллара составил 73,74 рубля, что на 32,11 копейки ниже предыдущего показателя. Европейская валюта была понижена до 83,24 рубля — разница с предыдущим днем составила 56,99 копейки.

Курс российской валюты к доллару на начавшейся неделе будет находиться в диапазоне 73-75 единиц и 82-84 единицы к евро с тенденцией на укрепление. Такой прогноз представил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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