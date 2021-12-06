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Депутат ГД Сухарев предложил повысить пособия по больничным для студентов

Общество
Депутат ГД Сухарев предложил повысить пособия по больничным для студентов
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Депутат ГД Иван Сухарев предложил увеличить больничные для работающих студентов до 100% их среднего заработка. С инициативой он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

В письме на имя Котякова парламентарий сообщил, что в настоящее время пособие по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности стажа работника. Очевидно, что только начавшие трудовую деятельность студенты могут рассчитывать лишь на пособие в 60% от среднего заработка.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — цитирует обращение парламентария RT.

В соответствии с действующим законодательством, в настоящее время пособие по больничному выплачивается в размере 60% от среднего заработка имеющим трудовой стаж менее пяти лет.

Ранее правительство выделило 47,1 миллиарда рублей Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в четвертом квартале 2021 года. Такое решение приняли с целью не допустить задержку выплат для россиян из-за возросшей нагрузки на бюджет в связи с распространением COVID-19 и ростом числа сезонных заболеваний, объяснили в кабмине.

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госдума больничный пособия
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