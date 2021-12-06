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Почему Энтони Блинкен лжет, когда говорит, что НАТО — оборонительный Альянс
Общество
Почему Энтони Блинкен лжет, когда говорит, что НАТО — оборонительный Альянс
Федеральное агентство новостей  / 

Президент России Владимир Путин должен принимать во внимание, что НАТО — оборонительный Альянс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 3 декабря на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT, текст его речи опубликован на сайте Госдепа.

Являлись ли бомбежки Югославии ВВС НАТО оборонительными и от кого защищался Альянс? Вторжение НАТО в Ирак было обосновано гуманитарными причинами или основано на лжи о том, что у Саддама Хусейна якобы было оружие массового поражения? Являлось ли уничтожение самой процветающей в Африке страны — Ливии — обороной НАТО? Прямая политическая и военная поддержка террористов в Сирии со стороны стран НАТО — это оборона или нападение? Двадцать лет войны в Афганистане — от кого там оборонялся Альянс?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят доктор политических наук, эксперт Института Европейских исследований (Белград) Стеван Гайич и другие специалисты.

Эфир состоится в понедельник, 6 декабря, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038

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