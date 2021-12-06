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Том Холланд сыграет актера и танцора Фреда Астера в биографическом фильме

Шоу-бизнес
Том Холланд сыграет актера и танцора Фреда Астера в биографическом фильме
Кадр из фильма «Неизведанное: Удача Дрейка»

Лос-Анджелес, 6 декабря. Голливудский актер Том Холланд заявил, что исполнит роль американского артиста и хореографа Фреда Астера в биографическом фильме.

Астер был звездой бродвейских мюзиклов и музыкальных кинолент. Фактически он стал законодателем в этой области кинематографа, поскольку начал работать с 1920-х, когда прошла эра немого кино. Несмотря на то, что он скончался более 30 лет назад, его работы до сих пор пользуются большой популярностью. Об этом сообщает ScreenRant.

Актер за свою карьеру так и не получил премию «Оскар». Однако он был известен благодаря тому, что сам придумывал хореографию для своих фильмов. Источники сообщили, что легенде Голливуда будет посвящен полноценный художественный фильм, а главная роль досталась Тому Холланду.

Том Холланд сыграет актера и танцора Фреда Астера в биографическом фильме
flickr.com / Laura Loveday / CC BY-NC-SA 2.0

«О, я играю Фреда Астера, да. Сценарий пришел неделю назад. Я его еще не читал, мне его не давали. Я знаю, что сценарий есть у Эми Паскаль. Она позвонила мне в FaceTime, когда я был в ванной, и мы прекрасно поговорили. Я буду играть Фреда Астера», — отметил актер.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Джиллиан Андерсон присоединяется к касту триллера «Всевидящее око», который станет экранизацией одноименного романа Луи Баяра. Сюжет повествует о детективе и молодом курсанте, который позже станет известен как Эдгар Аллан По.

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