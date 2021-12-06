Express: пассажиров круизных лайнеров чаще всего раздражают попутчики и реклама

Лондон, 6 декабря. Путешествующие на круизных лайнерах британские туристы пожаловались на беспардонных попутчиков и рекламу по громкой связи на корабле, сообщает таблоид Express.

Многие пассажиры не понимают, что место на лайнере ограничено, отметил один из путешественников. По его словам, иногда туристы перекрывают проход и даже не реагируют на деликатное обращение.

Другой турист отметил, что его на корабле возмущали оценивающие взгляды, особенно если он был просто одет. Другие путешественники жаловались, что пожилые попутчики обсуждали их возраст.

«Многие думают, что тебе не стоит путешествовать, пока ты не на пенсии. Но я заработал на свою поездку самостоятельно», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, пассажиров круизных лайнеров раздражают набирающие слишком много еды в столовой попутчики и постоянные попытки продать им какие-либо товары. В том числе с помощью рекламы по громкой связи корабля.

Ранее опытный турист дал советы тем, кто планирует провести отпуск в Крыму впервые. По словам специалиста, из аэропорта лучше добираться на официальном перевозчике, а бронировать отель или квартиру следует заранее.