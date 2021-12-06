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Политолог Ордуханян о переговорах США и России: Запад решает проблемы за счет Украины

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 08:58
Политика
Политолог Ордуханян о переговорах США и России: Запад решает проблемы за счет Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом нужны Белому дому для того, чтобы решить свои проблемы за счет Украины. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Москва и Вашингтон проведут онлайн-переговоры 7 декабря. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, какую цель преследуют в Соединенных Штатах.

«Это розыгрыш украинской карты без учетов интереса Украины, и уж тем более интересов России. В данной ситуации такая попытка наладить хотя бы элементарный диалог с Россией, по сути своей, носит исключительно схоластический характер. Америка в данной ситуации и объединенный Запад решают свои собственные проблемы», — подчеркнул Ордуханян.

Политолог Ордуханян о переговорах США и России: Запад решает проблемы за счет Украины
Новостное агентство «Харьков». /

Он добавил, что если Белый дом будет говорить о Донбассе, то он использует ситуацию для консолидации вооруженных сил НАТО, чтобы выступить единым фронтом. То есть, конфликт на востоке Украины не решается никаким образом.

Ранее Ордуханян заявил, что Украина не в состоянии разрешить свои проблемы, а Запад в этом не заинтересован. По его мнению, сейчас Европе и США приходится думать о внутренних распрях.

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