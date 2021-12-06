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Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в киновселенной Marvel

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 08:42
Шоу-бизнес
Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в киновселенной Marvel
youtube.com  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 6 декабря. Если Сорвиголова появится в киновселенной Marvel, то его роль сыграет актер Чарли Кокс. Об этом заявил президент Marvel Studios Кевин Файги.

Артист воплощал на экранах адвоката Мэтта Мердока в сериале от Netflix на протяжении трех сезонов. Проект был успешным, но затем в Disney решили запустить свой стриминговый сервис, для которого будут снимать контент, основанный на иных героях. Это привело к закрытию сериала. Об этом сообщает ScreenRant.

Фанаты надеялись, что «Дьявол Адской кухни» появится в новых проектах, но уже в рамках КВМ. Среди наиболее популярных слухов было участие супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», но эта информация пока не подтвердилась. Однако президент Marvel Studios заявил, что если Мердок и станет частью киновселенной, то его сыграет Кокс.

Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в киновселенной Marvel
wikimedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

«Если бы вы увидели Сорвиголову в предстоящих событиях, Чарли Кокс, да, был бы актером, играющим Сорвиголову. Где мы это видим, как мы это видим, когда мы это видим — еще предстоит выяснить», — резюмировал глава подразделения Disney.

Ранее компания Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер фильма «Морбиус». Мировая премьера запланирована на 28 января 2022 года.

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Все новости / Шоу-бизнес / Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в киновселенной Marvel
кино марвел сорвиголова Кевин Файги
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