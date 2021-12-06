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Политолог Ордуханян указал на некомпетентность Украины в Минских соглашениях

Политика
Политолог Ордуханян указал на некомпетентность Украины в Минских соглашениях
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 декабря. Украина при заключении Минских соглашений повела себя некомпетентно. Об этом рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» напомнил, что западная пресса удивилась, когда в 2014 году Киев пошел на договоренности в Минске. СМИ утверждали, что реализация этих соглашений требовали серьезных внутренних реформ.

«Политический истеблишмент понял, что они допустили огромную ошибку с Минскими соглашениями. Это была абсолютно безграмотная, очень непрофессиональная работа дипломатов. Удивляться здесь особо нечему», — отметил Ордуханян.

Политолог Ордуханян указал на некомпетентность Украины в Минских соглашениях
Народные новости /

Он добавил, что тогда Украина легко пошла на компромисс. Однако время показало, что политики сделали этот шаг по незнанию.

«По своей некомпетентности. В частности, это адресуется бывшему президенту Порошенко. Зеленский унаследовал в какой-то степени это, но, как ни странно, он умудрился ухудшить ситуацию, в которую ввел Украину сам Порошенко», — резюмировал Ордуханян.

Ранее россияне в соцсетях согласились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым относительно Украины и Минских соглашений. Глава внешнеполитического ведомства призвал Киев соблюдать подписанные ранее договоренности.

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украина минские соглашения ордуханян
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